مصادر: زيلينسكي سيركز خلال اجتماعه مع نتنياهو على الدفاع الصاروخي

قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيركز خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت لاحق اليوم، على الدفاع الصاروخي.

وقال مسؤول أوكراني إن "هناك خمس دول فقط تنتج نظام دفاع صاروخي فعال، وإسرائيل واحدة منها"، مشيرا إلى أن "نتنياهو هو الزعيم الوحيد من دولة صديقة لم يقم بزيارة أوكرانيا خلال الحرب".

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن أوكرانيا تعتقد أن نتنياهو سيستخدم الاجتماع كذريعة لعدم قبول دعوة زيلينسكي لزيارة كييف، مبينة أن كييف لا تزال تأمل في زيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ أو رئيس الكنيست أمير أوهانا.

وكان نتنياهو أعلن يوم أمس الاثنين، أنه سيلتقي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بـ"العديد من زعماء العالم، وخاصة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، بالإضافة إلى المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعديد من القادة الآخرين من آسيا وأوروبا وإفريقيا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"