بعد قطيعة وتوتر لـ9 أشهر.. نتنياهو وزيلينسكي يبحثان مواصلة المساعدات الإسرائيلية لأوكرانيا

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساعدات تل أبيب لكييف، ومنها مساعدة اللاجئين الأوكران في إسرائيل وبناء نظام إنذار صاروخي مدني.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. They discussed the continuation of Israeli assistance to Ukraine, including to Ukrainian refugees in Israel, as well as the advancement of development assistance of civilian air defense systems. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 7, 2023

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن نتنياهو هاتف زيلينسكي، وبحثا أيضا ضمان مرور وصول الحريديم إلى مدينة أومان الأوكرانية في رأس السنة اليهودية بسلام، وذلك بعد تعرضه لضغوط من الأحزاب المتدينة "الحريديم".

وطالب نتنياهو زيلينسكي، بحسب بيان مقتضب لمكتبه، بضرورة السماح للحجاج اليهود الراغبين في التوافد الى أومان والعمل على تأمين سفرهم.

وهذا هو الاتصال الأول بين نتنياهو وزيلينسكي منذ 9 أشهر على خلفية التوترات بين إسرائيل وأوكرانيا.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية ذكرت أن مسؤولين أوكرانيين كبارا يدرسون إمكانية تقييد دخول الإسرائيليين إلى الأراضي الأوكرانية بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية السنوي في مدينة أومان.

وتعتقد إدارة زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني "يشعر بخيبة أمل" من نتنياهو بسبب "دعمه الضعيف". وعلى وجه الخصوص، تخطط أوكرانيا لتعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين كييف والقدس "انتقامًا". وتجري أيضا دراسة الحد من التجمعات في مدينة أومان، ويفكر المسؤولون الأوكرانيون أيضا في إعادة عدد معين من الحجاج اليهود الذين يقدمون أنفسهم على الحدود البرية.

وتبحث إدارة زيلينسكي تعليق اتفاقية الإعفاء من التأشيرة بين كييف وتل أبيب والحد من التجمعات في مدينة أومان، وتقييد عدد "الحجاج اليهود" الذين يسعون للدخول لأوكرانيا عبر الحدود البرية.

وفي وقت سابق اليوم، هاجمت السفارة الأوكرانية لدى تل أبيب، الحكومة الإسرائيلية في أعقاب التوقيع، أمس، على اتفاق تعاون إسرائيلي – روسي في المجال السينمائي.

المصدر: RT + وكالات