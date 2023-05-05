سفير أوكرانيا بإسرائيل: سيتم تفعيل نظام إسرائيلي لرصد الصواريخ في كييف

أعلن سفير أوكرانيا في إسرائيل يفجن كورنيشوك، أن نظام الإنذار الإسرائيلي الذي يحذر من الصواريخ، سيتم اختباره حاليا في كييف ويمكن أن يبدأ العمل به في غضون شهرين.

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وأضاف كورنيشوك أن "النظام يسمح بتحديد الأجسام المختلفة، ومنها الصواريخ الباليستية ويجري حسابات لمعرفة وجهتها، وهذا يسمح لنا بشكل أساسي بإغلاق أجزاء معينة من البلاد بدلا من البلد بأكمله"، موضحا أن "النظام عند اكتماله سيحذر سكان المناطق التي على وشك التعرض للقصف بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، إما عن طريق إطلاق صفارات الإنذار أو بإرسال تحذير على الهواتف المحمولة".

وكان موقع "أكسيوس" ذكر بوقت سابق نقلا عن مسؤولين في كييف وتل أبيب أن ضباطا عسكريين إسرائيليين التقوا مع نظرائهم الأوكرانيين في بولندا مرات عدة في الأشهر الأخيرة لترتيب المحاكاة، على أن تجرى في كييف، وإذا نجحت، فسيتم توسيعها لتشمل مدنا أوكرانية أخرى.

وكانت إسرائيل استخدمت هذا النوع من الأنظمة في الداخل منذ العام 2005.

المصدر: إسرائيل 24