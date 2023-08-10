بولندا تعلن فقدان "صاعق صاروخ" لمروحية عسكرية على الحدود مع بيلاروس وتكثف دورياتها بحثا عنه

أعلن الجيش البولندي عن فقدان "صاعق صاروخ" تابع لمروحية عسكرية على الحدود مع بيلاروس وسط تسيير دوريات عسكرية مكثفة في المنطقة الحدودية بحثا عنه.

وأضاف بيان الجيش، أن القوات البولندية تجري على الحدود مع بيلاروس عمليات مكثفة باستخدام معدات متخصصة تهدف إلى ضمان الأمن، حيث أنه يوم الثلاثاء الماضي، وعقب الانتهاء من طلعات قتالية على إحدى المروحيات العسكرية التي تقوم بدوريات في المنطقة الحدودية تم اكتشاف اختفاء صاعق أحد الصواريخ الخاص بالمروحية".

إقرأ المزيد

وأوضح الجيش البولندي أن المروحية المعنية كانت تحلق على طول الشريط الحدودي وليس فوق المنطقة المأهولة.

في الوقت نفسه، نوه الجيش بأن الرأس الصاروخي المفقود لا يشكل تهديدا، إلا أنه طالب أنه في حال تم العثور على "صاعق الصاروخ" المفقود بإخطار أقرب وحدة عسكرية أو أمنية والإشارة إلى الموقع.

وزعم الجيش البولندي أنه تعرض لحوادث مماثلة خلال مهمة في أفغانستان.

ونقلت بولندا عددا كبيرا من قوات الجيش، بما في ذلك طائرات الهليكوبتر القتالية، إلى الحدود مع بيلاروس.

كما أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، في تصريحات في وقت سابق من اليوم، أن بولندا تعتزم نشر 10 آلاف جندي شرقي البلاد لحراسة الحدود مع بيلاروس.

المصدر: نوفوستي