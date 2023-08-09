 
مباشر

بولندا تعتزم نشر ألفي جندي إضافي على الحدود مع بيلاروس

أخبار العالم

بولندا تعتزم نشر ألفي جندي إضافي على الحدود مع بيلاروس
Globallookpress DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vtxz

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج وونسيك، أن وزارة الدفاع البولندية قررت إرسال ألفي جندي إضافي إلى الحدود مع بيلاروس.

وقال وونسيك: "التعزيزات لن تكون ألفا فقط بل سنرسل ألفي جندي".

إقرأ المزيد
جيشا أوكرانيا وبولندا يبحثان انتشار مجموعة
جيشا أوكرانيا وبولندا يبحثان انتشار مجموعة "فاغنر" في بيلاروس

وأشار إلى أنه سيتم إرسال التعزيزات خلال أسبوعين.

وصرح وونسيك في وقت سابق أن حرس الحدود البولندي يحتاج إلى مساعدة الجيش ويطلب إرسال ألف جندي آخر إلى الحدود.

وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بدخول مروحيتين بيلاروسيتين لأجواء بولندا يوم الثلاثاء 1 أغسطس، حيث استدعت القائم بالأعمال البيلاروسي على خلفية الحادث، ودفعت بالتعزيزات العسكرية إلى المناطق الحدودية.

ورفضت بيلاروس الاتهامات الموجهة إليها، ونفت انتهاك الأجواء البولندية، فيما اتهمت وارسو بالتصعيد.

وذكر البنتاغون أنه لم يرصد أي "خطر مباشر" على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا