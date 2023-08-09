بولندا تعتزم نشر ألفي جندي إضافي على الحدود مع بيلاروس

أعلن نائب وزير الداخلية البولندي ماسيج وونسيك، أن وزارة الدفاع البولندية قررت إرسال ألفي جندي إضافي إلى الحدود مع بيلاروس.

وقال وونسيك: "التعزيزات لن تكون ألفا فقط بل سنرسل ألفي جندي".

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وأشار إلى أنه سيتم إرسال التعزيزات خلال أسبوعين.

وصرح وونسيك في وقت سابق أن حرس الحدود البولندي يحتاج إلى مساعدة الجيش ويطلب إرسال ألف جندي آخر إلى الحدود.

وكانت بولندا قد اتهمت بيلاروس بدخول مروحيتين بيلاروسيتين لأجواء بولندا يوم الثلاثاء 1 أغسطس، حيث استدعت القائم بالأعمال البيلاروسي على خلفية الحادث، ودفعت بالتعزيزات العسكرية إلى المناطق الحدودية.

ورفضت بيلاروس الاتهامات الموجهة إليها، ونفت انتهاك الأجواء البولندية، فيما اتهمت وارسو بالتصعيد.

وذكر البنتاغون أنه لم يرصد أي "خطر مباشر" على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

المصدر: RT