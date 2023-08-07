جيشا أوكرانيا وبولندا يبحثان انتشار مجموعة "فاغنر" في بيلاروس

بحث قائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرغي ناييف، والقائد العملياتي للقوات البولندية توماش بيوتروفسكي، تداعيات نشر مجموعة "فاغنر" الروسية في بيلاروس.

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وقال الجيش الأوكراني في بيان عبر "تلغرام" اليوم الاثنين إن الطرفين بحثا "المجالات الواعدة للتعاون الثنائي" والوضع الأمني ​​في المنطقة وسبل مساعدة أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه "خلال مناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالتحديات والتهديدات المحتملة الناجمة عن نشر "فاغنر" في بيلاروس، أكد ناييف أهمية الاستمرار في تبادل المعلومات والخبرات في تنظيم العمليات القتالية في مواقع القيادة".

وأشار ناييف إلى الحاجة إلى تدريب إضافي لأفراد الجيش الأوكراني على تشغيل وتصليح المعدات العسكرية بولندية الصنع.

في وقت سابق، قال رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، إن البلاد تعمل على تعزيز أمن الحدود مع بيلاروس بسبب وجود مقاتلي جماعة "فاغنر".

من جانبها، كانت سلطات بيلاروس أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها بحثت التهديدات والتحديات المحتملة على الحدود مع أوكرانيا وبولندا مع مجموعة "فاغنر" التي انتقل جزء من عناصرها إلى بيلاروس بعد التمرد الفاشل في يونيو الماضي.

وأجرت الدفاع البيلاروسية تدريبات مشتركة مع مقاتلي "فاغنر" في ميدان برست بالقرب من الحدود مع بولندا.

المصدر: "نوفوستي"