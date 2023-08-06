موسكو تتحدث عن فائدة مشاركة دول "بريكس" في اجتماع جدة حول أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن مشاركة دول "بريكس" في اجتماع جدة حول أوكرانيا ستساعد في عقلنة رعاة نظام كييف في الغرب.

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وقال ريابكوف: "من وجهة نظر عقلنة رعاة نظام كييف في اجتماع جدة، أعتقد أن مشاركة بلدان "بريكس" في هذا الحدث قد تكون قد عادت ببعض الفوائد".

وأكد أن روسيا ستواصل الحوار مع شركائها في "بريكس".

وأشار إلى أنه سيتوجه إلى طهران يومي الاثنين والثلاثاء لبحث الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة "بريكس".

وتحتضن مدينة جدة يومي 5 و6 أغسطس مشاورات حول التسوية في أوكرانيا في ظل غياب الجانب الروسي، حيث يحضر الاجتماع ممثلون عن أكثر من 30 دولة، بينها البرازيل وبريطانيا والهند والصين والولايات المتحدة وتركيا وجنوب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT