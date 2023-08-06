الجيش الروسي يقصف مطارات عسكرية غرب وجنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة جوية وبحرية دقيقة للمطارات العسكرية بمقاطعات خميلنيتسكي وروفنا غرب أوكرانيا، وزابوروجيه جنوبها.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

استهدفت قواتنا ليلا بضربة جوية وبحرية بعيدة المدى مطاري ستارو قسطنطينوف بمقاطعة خميلنيتسكي، ودوبنو بمقاطعة روفنا العسكريين وتم تدمير جيمع الأهداف والبنى المنشودة في المطارين المذكورين.

في مقاطعة خاركوف وجمهورية لوغانسك تم القضاء على 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر M109 Paladin أمريكية، ومدفع Krab ومدفعي Msta-B.

في دونيتسك، تم القضاء على 170 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Krab.

في لوغانسك بمنطقة غابات سيريبريانسك تم القضاء على 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير مدفع M777 أمريكي وبضعة مدافع Gvozdika.

في دونيتسك تم القضاء على 150 جنديا أوكرانيا وتدمير راجمة "غراد" ومدفع M777 أمريكي.

في محور زابوروجيه تم صد هجومين على قرية رابوتينو والقضاء على 80 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع D-30.

في محور خيرسون تم القضاء على 40 جنديا أوكرانيا.

وقرب مدينة زابوروجيه تم تدمير مستودع للصواريخ والذخائر الغربية لقوات وضرب مطار زابوروجيه العسكري.

تم استهداف مركز قيادة اللواء 79 الأوكراني بالقرب من قرية باراسكوفيفكا في دونيتسك.

اعترضت الدفاعات الروسية 11 صاروخ HIMARS وصاروخ HARM أمريكية.