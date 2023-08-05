شويغو يقلّد بالأوسمة مجموعة جديدة من أبطال العملية العسكرية في أوكرانيا (فيديو)

قلّد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مجموعة من جنود وضباط قوات "المركز" بالأوسمة والمسدسات المنقوشة عليها أسماؤهم على بطولاتهم بجبهة كراسني ليمانسك بجمهورية دونيتسك الروسية.

وعقد الوزير شويغو في مقر القيادة الموحدة للجيش الروسي اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، بحضور كبار المسؤولين في الوزارتين ومؤسسات الصناعات العسكرية الروسية، لبحث سير تنفيذ حجوزات الجيش على الأسلحة والعتاد والإمدادات الأخرى.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية