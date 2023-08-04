الجيش الروسي يعلن صد هجمات قوات كييف على جميع المحاور ويكشف خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد جميع هجمات قوات كييف على مختلف المحاور والقضاء على 600 جندي أوكراني وتدمير 28 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا:

تم التصدي لجميع المحاولات الهجومية المعادية في محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكوبيانسك وكراسني ليمانسك.

في محور دونيتسك تم صد ثماني هجمات معادية في دونيتسك، والقضاء على 185 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية "كراب" بولندية، ومدافع هاوتزر D-20.

في محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع Msta-B ومدفع Gvozdika ذاتيي الحركة.

في محور زاباروجيه تم صد هجوم معاد في منطقة قرية رابوتينو بمقاطعة زابوروجيه، والقضاء على أكثر من 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث مدرعات "برادلي" أمريكية، ومدفع هاوتزر D20.

في محور كوبيانسك تم صد أربع هجمات معادية على لوغانسك، والقضاء على 45 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع M777 أمريكي ومدفع M109 Paladin أمريكي ومدفع Krab بولندي.

في محور كراسني ليمانسك تم القضاء على 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع M777 أمريكي، ومدفعي D-20 وD30.

في محورخيرسون تم القضاء على 25 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي D-30.

اعترضت الدفاعات 15 صاروخ HIMARS أمريكية.

تم تدمير 28 مسيرة أوكرانية في دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية