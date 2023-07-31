دوي انفجارات واندلاع حرائق في مقاطعة خاركوف (فيديو)

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية نقلا عن حاكم المدينة، إيغور تيريخوف، بسماع دوي عدة انفجارات في مقاطعة خاركوف الأوكرانية. ثم اندلعت حرائق وانقطع التيار الكهربائي.

وأظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف محذرة من ضربات جوية.

وقال تيريخوف إنه "سمع دوي ثلاث انفجارات في حي شيفتشينكوفسكي".

وصرح رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة خاركوف، أوليغ سينيغوبوف، لاحقا بأن "حريقا اندلع في موقع الضربة".

المصدر: نوفوستي + RT