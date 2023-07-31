مدفيديف يعلق على تصرف "غير رياضي" لمبارزة أوكرانية مع منافستها الروسية في بطولة العالم

علق دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على ما حدث في بطولة المبارزة الأوروبية بين الروسية آنا سميرنوفا والأوكرانية أولغا خارلان، التي رفضت مصافحة منافستها.

وكتب مدفيديف على قناته في "تيليغرام": "الكل يتجادل حول كيفية التصرف خلال المنافسات الرياضية. ما إذا كان من الضروري مصافحة المنافسين. على سبيل المثال، خلال بطولة العالم للمبارزة. لست على دراية بقواعد المتبارزين. لكن لا يمكن كسر القواعد. بأي حال من الأحوال".

وأضاف مدفيديف: "في العصور الوسطى، قطعوا رؤوسهم ببساطة لهذا السبب. لدينا تم تقطعهم أرباعا. شيء من هذا القبيل".

ويوم أمس قال السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول عبر حسابه على "تويتر": "لماذا الروس الذين لم يدينوا العملية الخاصة يُسمح له عموما بالمشاركة في الأحداث الرياضية الدولية".

ليرد عليه الناشط الأمريكي بول سورويل: "لنفس السبب الذي جعل الأمريكيين الذين لم يدينوا الغزو الأمريكي للعراق ممنوعين من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية". وردا على ذلك، قال ماكفول: "سآخذ هذا في الاعتبار".

وفي 27 يوليو، فازت الأوكرانية خارلان على الروسية آنا سميرنوفا بنتيجة 15: 7 في نهائيات 1/32 من بطولة العالم في ميلانو. وبعد الانتصار، رفضت خارلان المصافحة الإلزامية وتركت الميدان. وتم استبعاد الرياضية من المنافسات الفردية، لكنها بقيت قادرة على المشاركة في مسابقات الفريق.

ويوم الجمعة الماضي، تم رفع الاستبعاد عن اللاعبة الأوكرانية في بطولة المبارزة بالسيف، ومنحتها اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترخيصا للمشاركة في ألعاب 2024 كاستثناء.

المصدر: RT + وكالات