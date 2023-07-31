ناشط أمريكي يلقن السفير الأمريكي السابق لدى روسيا درسا قاسيا لمحاولته إهانة الرياضيين الروس

قام الناشط الأمريكي بول سورويل بتلقين السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول، درسا قاسيا، بعد أن أبدى الأخير عدم رضاه عن قبول الرياضيين الروس في المسابقات الدولية.

وتعليقا على موقف المبارزة الأوكرانية أولغا خارلان، التي رفضت مصافحة الروسية آنا سميرنوفا في بطولة العالم في ميلانو، تساءل الدبلوماسي السابق عبر حسابه على "تويتر": "لماذا الروس الذين لم يدينوا العملية الخاصة يُسمح له عموما بالمشاركة في الأحداث الرياضية الدولية".

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وكتب سورويل مجيبا: "لنفس السبب الذي جعل الأمريكيين الذين لم يدينوا الغزو الأمريكي للعراق ممنوعين من المشاركة في الأحداث الرياضية الدولية". وردا على ذلك، قال ماكفول: "سآخذ هذا في الاعتبار".

وفي وقت سابق، قام الاتحاد الدولي للمبارزة (FIE) باستبعاد خارلان، لأنه وفقا لقواعد FIE، تعتبر المعركة غير مكتملة بدون مصافحة.

ويوم الجمعة، تم قبول اللاعبة الأوكرانية في بطولة المبارزة بالسيف، ومنحتها اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) ترخيصا للمشاركة في ألعاب 2024 كاستثناء.

المصدر: نوفوستي