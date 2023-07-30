صرح مسؤول العلاقات بين القوميات في جمهورية القرم، زاور سميرنوف، بأن محاولة الغرب وأوكرانيا للاستيلاء على شبه الجزيرة ستصبح كارثة لهم، ولدى روسيا الوسائل اللازمة لحماية سيادتها.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس"، نقلا عن مصدر، أن القوات البريطانية كانت تجهز القوات الأوكرانية للاستيلاء على شبه جزيرة القرم قبل عيد الميلاد.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن سميرنوف قوله: "إن محاولة الغرب الجماعي للاستيلاء على القرم ستتحول إلى كارثة على كل أوروبا، وأكثر من ذلك بالنسبة لأوكرانيا".

وأكد أن روسيا مستعدة للدفاع عن سيادتها بكل الوسائل، بما في ذلك "الإجراءات القاسية".

وفي سبتمبر الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا وأن المطالبات بالأراضي الروسية ستتلقى ردا مناسبا.

وأصبحت جمهورية القرم منطقة روسية بعد استفتاء أُجري هناك في مارس 2014، وصوت فيه غالبية السكان لإعادة التوحيد مع روسيا.

المصدر: RT