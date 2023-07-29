مجلة عسكرية أمريكية: استهداف شبه جزيرة القرم "هدف ثمين" لكييف وشركائها الغربيين

كشف موقع Military Watch Magazine الأمريكي، أن الهجمات على شبه جزيرة القرم الروسية، أصبحت بمثابة هدف مهم لنظام كييف وشركائه الغربيين.

وأشارت المجلة إلى أن "شبه جزيرة القرم كانت منذ فترة طويلة هدفا ذات قيمة رمزية كبيرة لكل من كييف وأنصارها الغربيين".

ولفتت إلى أن إمكانية شن هجوم كييف المضاد قد تم تقويضها بشكل خطير بسبب الافتقار إلى القوات الجوية ومشاكل الدفاع الجوي.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إن القوات المسلحة الأوكرانية ستواصل استهداف جسر القرم.

ومن جانبه قال أليكسي تشيبا، النائب الأول لرئيس لجنة دوما الدولة للشؤون الدولية، إن كلمات ريزنيكوف حول جسر القرم هي اعتراف بالأنشطة الإرهابية.

المصدر: RT