أفاد مراسل ريا نوفوستي بأن الجنود الروس من المنطقة العسكرية الغربية تمكنوا لأول مرة من اغتنام ناقلة جند سويدية من طراز "CV-90"، خلال معارك مع قوات كييف على محور كراسنوليمانسكي.

ونقل المراسل عن أحد الجنود الذي شاركوا في المعركة: ظهرت ناقلتا مشاة "CV-90" أمام مواقعنا الدفاعية، وبدأتا بإطلاق النار، وخلال تبادل إطلاق النار أصيبت إحدى العربتين بقذيفة "آر بي جي" نتيجة لذلك قتل قائد العربة، ولاذ بقية الطاقم بالفرار.

وأضاف لم تكن العربة تقل جنود إنزال، في حين أن العربة الثانية سارعت في مغادرة المنطقة قبل أن نبدأ باستهدافها.

وبحسب الجندي: هذه هي المرة الأولى التي يستولي فيها جنود روس في منطقة العمليات الخاصة على ناقلة جند كهذه، مرجحا أنها صنعت عام 2018.

وأضاف: لقد تم سحب المركبة إلى خطوطنا.

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يذكر أن ناقلة الجند (CV-90) من صنفالمركبات القتالية المستخدمة في الجيش السويدي منذ عام 1993، وهي مركبة مدرعة ومزودة بمدفع عيار 40 ملم.

ويملك الجيش السويدي أكثر من 500 من هذه المركبات.

وفي فبراير الماضي أعلنت ستوكهولم أنها ستزود كييف بــ 50 قطعة من هذه المركبات.

المصدر: ريا نوفوستي