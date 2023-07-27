الدفاع الروسية: ضربات صاروخية لمواقع عسكرية أوكرانية ومخازن مسيرات بحرية وأسلحة غربية

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت بضربات صاروخية مكثفة مطارات ومواقع أخرى للجيش الأوكراني، بالإضافة إلى مستودعات تحتوي على مسيرات بحرية ومختلف أنواع الأسلحة الواردة من الغرب.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي الصادر اليوم الخميس: "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربات مركزة، بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة تطلق من البحر والجو، استهدفت مطارات ومراكز قيادة وانتشار للقوات الأوكرانية وورشات تجميع مسيرات بحرية ومواقع تخزينها، وكذلك مستودعات للصواريخ والأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الدول الأوروبية والولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

وأكدت الدفاع الروسية أن الضربات حققت هدفها، وتمت إصابة كافة المواقع التي تقرر استهدافها.

وفيما يلي أبرز ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

واصلت القوات الأوكرانية محاولاتها الفاشلة لتنفيذ عمليات الهجومية على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك.

على محور دونيتسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 210 جنود خلال يوم

خلال اليومين الماضيين، تم إحباط 4 هجمات شنتها القوات الأوكرانية في منطقة قرية كليشييفكا بجمهورية دونيتسك، وقتل هناك أكثر من 120 جنديا أوكرانيا

على محور كراسني ليمان، خسر العدو 185 جنديا، فيما أحرزت فصائل هجومية تابعة لمجموعة قوات "الوسط" في جمهورية لوغانسك الشعبية، تقدما قدره 12 كيلومترا على طول الجبهة وثلاثة كيلومترات في عمق دفاع العدو

على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه شملت خسائر العدو أكثر من 280 جنديا و25 دبابة

على محور كوبيانسك استولت فصائل هجومية تابعة لمجموعة القوات "الغرب" التي تواصل العمليات الهجومية غرب قرية كوزيموفكا بجمهورية لوغانسك، على مواقع أكثر ملاءمة، فيما بلغت خسائر العدو هناك أكثر من 35 عسكريا

إقرأ المزيد

على محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 25 جنديا أوكرانيا

إصابة 109 وحدات مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 123 منطقة

تدمير مستودعات لوقود الطائرات في مقاطعات خميلنيتسكي (غرب) ومستودع وقود في زابوروجيه، إضافة إلى تدمير مستودعي ذخيرة في دونيتسك

تدمير محطتي رادار للكشف عن الأهداف الجوية "بي-18" في منطقة دنيبروبيتروفسك

اعتراض 5 صواريخ HIMARS وإسقاط 20 طائرة أوكرانية بدون طيار

في المجموع، تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 457 طائرة، و244 مروحية، و5291 طائرة بدون طيار، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 10966 دبابة ومدرعة أخرى، و140 1 راجمة صواريخ، و5636 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و11920 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية