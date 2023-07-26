الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها واختراق دفاعات الجيش الأوكراني بمحور كراسني ليمانسك

في محور كراسني ليمانسكي، واصلت قواتنا تقدمها في لوغانسك بنحو ثلاثة كيلومترات على طول الجبهة في المحور و2700 متر في عمق دفاعات العدو، وقامت بتصفية أكثر من 190 جنديا أوكرانيا ، ودمرت مدافع هاوتزر، D-20 و D-30، وثلاث مدافع ذاتية الحركة من طراز Gvozdika ، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50.