الدفاع الروسية تعلن عن تقدم قواتها واختراق دفاعات الجيش الأوكراني بمحور كراسني ليمانسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تقدم القوات الروسية على طول خط الجبهة في محور كراسني ليمانسك واختراق دفاعات الجيش الأوكراني.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:
في محور كراسني ليمانسكي، واصلت قواتنا تقدمها في لوغانسك بنحو ثلاثة كيلومترات على طول الجبهة في المحور و2700 متر في عمق دفاعات العدو، وقامت بتصفية أكثر من 190 جنديا أوكرانيا ، ودمرت مدافع هاوتزر، D-20 و D-30، وثلاث مدافع ذاتية الحركة من طراز Gvozdika ، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50.