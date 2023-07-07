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زيلينسكي: بعض أعضاء الناتو لا يؤيدون دخول أوكرانيا للحلف

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زيلينسكي: بعض أعضاء الناتو لا يؤيدون دخول أوكرانيا للحلف
AP Petr David Josek
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صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن بعض الأعضاء في الناتو لا يؤيدون عضوية أوكرانيا، لأنهم "خائفون من روسيا"، حسب قوله.

وقال زيلينسكي للصحفيين "قد تكون هناك بعض الصعوبات في الحصول على دعم كافة أعضاء الحلف، والبعض ينظرون ينظرون إلى موسكو وخائفون من روسيا، لكنني أعتقد أن هذه فرصة كبيرة لإظهار شجاعة الحلف وقوته".

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ولم يرد زيلينسكي على سؤال بشأن ما إذا كان سيحضر قمة الحلف في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الجاري.

وأضاف أن أوكرانيا تريد إشارة واضحة بأنها ستصبح عضوا في الحلف، مشيرا إلى أنها "تحتاج إلى الدعوة" للانضمام إلى الناتو.

ويُذكر أن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، كان قد أعلن في وقت سابق، أن عضوية أوكرانيا في الحلف مستحيلة ما دام النزاع على أراضيها مستمرا.

المصدر: تاس

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