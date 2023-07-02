مستشار كولين باول السابق: الولايات المتحدة هي التهديد الرئيسي للأمن العالمي

قال الرئيس السابق للمجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية ريتشارد هاس، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن الولايات المتحدة بالذات تمثل التهديد الرئيسي لأمن العالم اليوم.

وردا على سؤال بهذا الخصوص، أضاف هاس بكل أسف: "نحن نمثل التهديد الرئيسي".

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ووفقا له، يعني انهيار النظام السياسي الأمريكي، أن الولايات المتحدة بدلا من أن تكون المرساة الأكثر موثوقية في العالم غير المستقر، أصبحت أكبر مصدر للمشاكل ونموذجا مشكوكا فيه للديمقراطية.

وقال: "الدول الأخرى لا تريد بتاتا السير على طريق وضعنا السياسي الداخلي، وهو ما يجعل الولايات المتحدة شريكا لا يجوز الوثوق به".

ويشار إلى أن ريتشارد ناثان هاس، هو دبلوماسي أمريكي ورئيس سابق لمجلس العلاقات الخارجية، ومستشار سابق لوزير الخارجية كولن باول في إدارة جورج بوش الابن.

المصدر: نوفوستي