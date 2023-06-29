"فاينانشيال تايمز": الدعم الأوروبي لكييف سيتعلق بنتيجة الهجوم الأوكراني المضاد

نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، عن مصدر دبلوماسي أوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن نتيجة الهجوم الأوكراني المضاد ستؤثر على مدى الدعم اللاحق لكييف.

وقال المسؤول الأوروبي الذي طلب عدم كشف اسمه: "بطريقة أو بأخرى، ستؤثر نتيجة الهجوم المضاد الأوكراني، على كل ما نقوم به فيما يتعلق بأوكرانيا، ونحن جميعا نتفهم وندرك ذلك جيدا".

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وشدد المسؤول على أن ذلك سيؤثر على التمويل والمشاركة السياسية وأنواع الدعم الأخرى، فضلا عن تقريب موعد مفاوضات السلام.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا شيء من شأنه أن يؤثر على دعم أمريكا لسلطات كييف، ووعد بأن رعاية بلاده وتمويلها لأوكرانيا سيستمر مهما طالت المدة المطلوبة لذلك.

المصدر: نوفوستي