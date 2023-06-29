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"واشنطن بوست" عن وضع القوات الأوكرانية: تضطر للتراجع مع تحمل خسائر فادحة

أخبار العالم

Sputnik
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قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن القوات الأوكرانية تعترف بشكل متزايد بأن الوضع بالقرب من كريمينايا في جمهورية لوغانسك أصبح صعبا بشكل متزايد بالنسبة لها.

وجاء في مقالة الصحيفة: "تعتبر الغابة بالقرب من كريمينايا في الوقت الراهن، واحدة من أخطر الأماكن على خط المواجهة".

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ونقلت الصحيفة عن عسكريين أوكرانيين، أن الوضع في الغابة بالقرب من كريمينايا أصبح أكثر صعوبة، حيث تتعرض القوات الأوكرانية لهجمات شديدة من جانب وحدات الجيش الروسي.

وقال أحد العسكريين الأوكرانيين: "كان علينا التراجع. فبدون غطاء مدفعي مناسب، من الصعب جدا على المشاة الصمود، لأن الروس هاجمونا بشدة".

وأشار الأطباء الأوكرانيون أيضا، إلى أن عدد القتلى في منطقة كراسني ليمان ارتفع عشرة أضعاف.

في وقت سابق، أفاد العقيد الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكجريجور، الذي عمل في فترة سابقة كمستشار لرئيس البنتاغون، أن القوات الأوكرانية تقف حاليا عند حافة الانهيار الكامل.

المصدر: نوفوستي

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