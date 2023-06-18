ضابط أوكراني كبير يحذر من المبالغة في تقدير التوقعات من الهجوم المضاد

نقلت صحيفة Die Welt تحذير عسكري أوكراني من المبالغة في سقف التوقعات من الهجوم المضاد، وضرورة عدم ربطه بنهاية الصراع.

ونقلت الصحيفة عن الكولونيل، سيرجي أوساتشوك، المتواجد على خط المواجهة في أوكرانيا قوله: الوحدات الروسية مدربة ومجهزة جيدا، ولديها دبابات T-90 الحديثة، وليست تلك النماذج القديمة التي لا تصلح إلا للعرض في المتاحف، لذا فإن تقدم الجيش الأوكراني واختراق الدفاعات الروسية ليس بهذه السهولة.

وأضاف العسكري للصحيفة: "أنا واقعي للغاية، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه.. هدف القيادة الأوكرانية هو محاصرة القوات الروسية والضغط عليها لتحقيق انسحاب جماعي لوحداتها".

وفي 18 يونيو، قال أوليج سوسكين، مستشار رئيس أوكرانيا السابق ليونيد كوتشما، إن الهجوم المضاد الأوكراني فشل بسبب سوء تقديرات الرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وبرأيه، فإن الجيش الأوكراني قد شن هجوما دون أن يكون مزودا بالسلاح اللازم للنصر، فهو لا يحوز على ما يكفي من الدبابات وناقلات الجند والذخائر، كما أنه غير مدعوم بغطاء جوي من المقاتلات وطائرات هليكوبتر.

المصدر: ريا نوفوستي