قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن حلف الناتو يخوض حربه ضد روسيا، وخلالها يستخدم الأوكرانيين كمواد استهلاكية، وهذا أمر واضح.

وأضاف فولودين: "يبدو الأمر واضحا للجميع اليوم: الناتو هو الذي يخوض الحرب ضد روسيا الاتحادية. أما الأوكرانيون فهم ليس إلا عبارة عن مواد استهلاكية في هذه الحرب".

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وأشار فولودين إلى أن واشنطن وبروكسل، "جرتا" الدول الأوروبية إلى الحرب ودفعتها للانخراط فيها، ووعدتا بنجاح هجوم كييف، لكن "خطة بربروسا -2" انهارت.

وأكد رئيس مجلس الدوما كذلك على أن، واشنطن وبروكسل شجعتا أيضا الهجمات الإرهابية والتخريب ضد السكان المدنيين في روسيا.

المصدر: نوفوستي