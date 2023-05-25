السفارة الروسية لدى الخرطوم تهنئ الشعب السوداني بمناسبة يوم إفريقيا

قدمت السفارة الروسية لدى الخرطوم، التهاني للشعب السوداني الصديق، متمنية أن يجد حلا سريعا للمشاكل الداخلية في البلاد، وذلك بمناسبة يوم إفريقيا المصادف 25 مايو.

وقالت السفارة في بيان: "بمناسبة يوم إفريقيا المصادف 25 مايو، تود سفارة روسيا لدى الخرطوم، أن تهنئ الشعب السوداني الصديق وتتمنى أن يجد بنفسه أسرع حل لمشاكله الداخلية".

وأضافت: "في هذه الأيام الصعاب، نبقى مع أصدقائنا السودانيين في قلب العاصمة القومية الخرطوم".

وأكدت السفارة الروسية، أن العلاقات الروسية السودانية قوية وثابتة رغم تقلب الأوضاع، وقالت "قد تتعاقب الأجيال، أما الصداقة السودانية الروسية فتصمد لا تتغير – فلننظر سويا للمستقبل".

يوم إفريقيا، هو احتفال سنوي في 25 مايو من كل عام، إحياء لذكرى لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. وفي هذا اليوم عام 1963، وقع قادة 30 دولة إفريقية من أصل 32 دولة مستقلة، الميثاق التأسيسي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفي عام 1991، أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية الجماعة الاقتصادية الإفريقية، وفي عام 2002 أنشئت منظمة الوحدة الإفريقية خليفتها الخاصة.

المصدر: RT