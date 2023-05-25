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بوتين يهنئ قادة الدول الإفريقية بـ"يوم إفريقيا"

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بوتين يهنئ قادة الدول الإفريقية بـ
Sputnik
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قادة الدول الإفريقية بحلول "يوم إفريقيا" الذي يصادف 25 مايو من كل عام.

وجاء في برقية التهنئة: "تقبلوا تهنئتي القلبية بمناسبة يوم إفريقيا، وهو العيد الذي أصبح رمزا لانتصار شعوب قارتكم على الاستعمار ورمز سعيكم من أجل الحرية والسلام والازدهار".

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وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا، أولت دائما أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الودية مع الدول الإفريقية.

ووفقا له، "أدى عقد أول قمة روسية -إفريقية في التاريخ في عام 2019 إلى تكثيف وتفعيل علاقاتنا في العديد من المجالات ".

ودعا الرئيس بوتين، قادة الدول الإفرقية، إلى بطرسبورغ، حيث ستعقد القمة الروسية- الإفريقية الثانية في يوليو المقبل.

ويشار إلى أن يوم إفريقيا، هو عيد للاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، التي تحولت في عام 2002 إلى الاتحاد الإفريقي.

المصدر: المكتب الصحفي للكرملين

 

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