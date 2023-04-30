مسؤولة أوكرانية تكشف السبب الحقيقي لاستهداف خزان الوقود في القرم

اعتبرت رئيسة مركز التنسيق الصحفي المشترك لقوات الدفاع بجنوب أوكرانيا ناتاليا غومينيوك أن الهجوم على مستودع النفط بشبه جزيرة القرم كان جزءا من إعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم مضاد.

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ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن غومينيوك قولها: "هذا هو العمل الذي يعد تحضيرا لشن هجوم شامل واسع النطاق يتوقعه الجميع".

واندلعت النيران في خزان وقود في خليج سيفاستوبول أمس السبت بسبب سقوط مسيرة عليه. ولم يؤد الهجوم إلى وقوع إصابات. كما لم يؤثر على تزويد مدينة سيفاستوبول بالوقود.

المصدر: نوفوستي