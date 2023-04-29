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حريق في خزان وقود في ميناء سيفاستوبول (فيديو)

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حريق في خزان وقود في ميناء سيفاستوبول (فيديو)
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أفاد محافظ مدينة سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف باشتعال النيران في خزان وقود في منطقة خليج القوزاق بالمدينة، مضيفا أن سبب الحريق قد يعود إلى سقوط مسيرة عليه.

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وكتب رازفوجايف في صفحته على "تلغرام": "خزان وقود مشتعل بالقرب من شارع مانغاناري في خليج كازاتشيا. وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحريق نجم عن سقوط مسيرة... وتبلغ مساحة الحريق نحو ألف متر مربع".

وفيما بعد أكد أن الحريق لم يسفر عن وقوع إصابات.

وأضاف: "لم يصب أي شخص... والمنشآت المدنية لا تواجه أي تهديد".

وأشار رازفوجايف إلى أنه موجود حاليا في مكان الحادث حيث يترأس فريق عمل لإخماد الحريق، متابعا: "نشرف مع رئيس الدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ في سيفاستوبول ألكسي روخلين على عملية إطفاء الحريق. ويتواجد في مكان الحادث أيضا القائم بأعمال رئيس دائرة الشرطة في سيفاستوبول العقيد ألكسندر ميخائيل والمدعي العام للمدينة ماكسيم جوك".

المصدر: نوفوستي

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