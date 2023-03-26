وزير خارجية هنغاريا يتهم التلفزيون الهولندي بتشويه تصريحاته

اتهم وزير العلاقات الخارجية والاقتصاد الهنغاري بيتر سيارتو، التلفزيون الهولندي بالتلاعب الجسيم لدى تحرير مقابلة معه، وتشويه تصريحاته بل وتزويرها.

ونشر سيارتو عبر "فيسبوك" اليوم الأحد، مقتطفات من المحادثة مع مراسل التلفزيون الهولندي، ظهرت فيها بدلا من كلامه، تعليقات من خارج الصورة تحمل معنى معاكسا تماما.

وكتب سيارتو: "مقابلة مع قناة هولندية عامة. تم اقتطاع الأجزاء التالية من التسجيل واستبدالها بعبارات مثل "هنغاريا صديقة جيدة لبوتين" وكل ما اعتدنا عليه من هذا القبيل".

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وفي المقتطفات التي تم حذفها من تسجيل المقابلة والتي تبلغ مدتها أربع دقائق، قال الوزير، على وجه الخصوص، إن غالبية الدول تؤيد تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وبالتالي تنتمي هنغاريا إلى الأغلبية العالمية، وليس الأقلية.

كما نفى سيارتو ادعاء المراسل التلفزيوني أن هنغاريا مكانها "في ما بين الناتو وروسيا"، مؤكدا أن بلاده لا تشكك في عضويتها في حلف شمال الأطلسي.

فضلا عن ذلك، حسبما أشار سيارتو، اقتطع التلفزيون الهولندي كلماته التي انتقد فيها قيادة الاتحاد الأوروبي، مذكّرا بفضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي واتهم بروكسل بـ "الكيل بمكيالين" في التعامل مع مثل هذه المشاكل.

المصدر: "تاس"