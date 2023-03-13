مصرع 22 مهاجرا بغرق سفينة قبالة سواحل مدغشقر

قتل 22 مهاجرا حين غرقت سفينتهم قبالة سواحل مدغشقر في طريقها إلى جزيرة مايوت الفرنسية في المحيط الهندي، على ما أعلنت السلطات البحرية في مدغشقر اليوم الاثنين.

وأفادت هيئة المرافئ والبحر والأنهار في بيان حول الحادث الذي وقع السبت: "استقل 47 شخصا سفينة سرا بنية التوجه إلى مايوت لكنها غرقت"، مضيفة "تم إنقاذ 23 من الركاب وعثر على 22 جثة" فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

يذكر أن جزيرة مايوت تعتبرها جمهورية جزر القمر جزءا من أراضيها وتطالب بالسيادة عليها.

المصدر: أ ف ب