قال السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين إن مرتزقة دنماركيين شاركوا في الصراع في أوكرانيا، منوها بأن كوبنهاغن لا تمنع تجنيدهم.

وقال باربين: "تم الكشف عن المرتزقة الدنماركيين في أوكرانيا. ولم تمنع الحكومة الدنماركية تجنيدهم من قبل السفارة الأوكرانية في كوبنهاغن، على الرغم من أن مثل هذا النشاط يتعارض مع وضع البعثة الدبلوماسية".

من ناحية أخرى ذكرت وسائل إعلام محلية في الدنمارك في وقت سابق أنه بسبب رغبة أوكرانيا بالحصول على مدافع من طراز Caesar، الموجودة في عهدة الجيش الدنماركي، تواجه كوبنهاغن "معضلة حادة".

وأشارت المصادر إلى أن طلب كييف أصبح يشكل "صداعا" لوزير الدفاع المعين حديثا في الدنمارك، جاكوب إيلمان-جنسن، لأن مدافع "قيصر" تلعب دورا رئيسيا في قوة الجيش الدنماركي، بينما تطالب أوكرانيا بنقلها مجانا.

المصدر: نوفوستي