قالت صحيفة Berlingske ، إن نقل مدافع هاوتزر قيصر إلى أوكرانيا كان خطوة "سيئة" حرمت الدنمارك من عنصر دفاعي مهم.

وبحسب الصحيفة، قال كريستيان كريستنسن، الباحث في مركز الدراسات العسكرية بجامعة كوبنهاغن، "لا نتحدث عن نقل الأسلحة من المخزونات القديمة، ولكن عن أنظمة تشكل أساس القدرات القتالية لجيش البلاد".

وأعرب الباحث عن أسفه على خطوة الحكومة هذه قائلا: "إنه أمر مؤسف حقا. كان هذا النظام (الدفاعي) هو جوهر بداية إعادة بناء الجيش الدنماركي، وهذا جزء مهم يتم إزالته الآن".

ووفقا له، كانت الدنمارك تنتظر ظهور نظام المدفعية (قيصر) هذا لسنوات، وكان من المخطط إدراج مدافع الهاوتزر الفرنسية في اللواء الناشئ المكون من أربعة آلاف شخص، "كان هناك سبب وراء قرار وزارة الدفاع الدنماركية شراء هذه المدافع الفرنسية. إذ أنها تلبي وتتكيف مع احتياجات الجيش الدنماركي".

في وقت سابق، قررت السلطات الدنماركية أن تنقل إلى أوكرانيا جميع مدافع قيصر ذاتية الدفع الـ 19 التي طلبتها من فرنسا.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وصرح الكرملين مرارا وتكرارا بأن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي ويساهم في تأجيج الصراع.

المصدر: نوفوستي