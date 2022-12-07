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البنتاغون: الدعم العسكري لكييف أثر في سير الرقابة على مخزوناتنا من الأسلحة

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البنتاغون: الدعم العسكري لكييف أثر في سير الرقابة على مخزوناتنا من الأسلحة
Gettyimages.ru
مبنى وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
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كشفت نائبة مساعد رئيس البنتاغون كيمبرلي جاكسون، أن تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أدى إلى تعقيد عملية متابعة مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وقالت في كلمة عبر الإنترنت في "مركز الأمن الأمريكي الجديد": "هذه عملية مسؤولة ومكثّفة يمكننا من خلالها الاخذ في عين الاعتبار المطالب القادمة من الأوكرانيين. ولا يمكن لأي شخص عمل في الوزارة المبالغة في تقديرها مدى صعوبتها حقا."

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يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي قدّم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمراجعة الأموال المخصّصة لمساعدات أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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