الدفاع الروسية: ضربات أمس للمواقع العسكرية ومواقع الطاقة الأوكرانية حققت أهدافها

أعلنت الدفاع الروسية أن أهداف الهجوم المكثف الذي شنته قواتها بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى على مواقع في أوكرانيا أمس الاثنين، تم تحقيقها وأن كل المواقع المستهدفة تمت إصابتها.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الغارات استهدفت منظومة القيادة والتحكم العسكري، ومجمع الدفاع ومواقع الطاقة المرتبطة به في أوكرانيا.

وأكدت الدفاع الروسية أن القصف أدى إلى توقف إنتاج وإصلاح الأسلحة الأوكرانية في مؤسسات الدفاع، وتعطل عمليت نقل المعدات العسكرية للجيش الأوكراني، بما فيها تلك الأجنبية الصنع، بالسكك الحديدية، كما عرقل نقل التعزيزات إلى مناطق القتال.

وشدد التقرير على أن الهجمات الصاروخية لم تستهدف العاصمة كييف.

يتبع..