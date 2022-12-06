زيلينسكي: توقيع اتفاقات مع روسيا لن يؤدي لوقف القتال

أعرب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عن قناعته التامة بأن التوقيع على أية وثائق واتفاقات مع روسيا مهما كانت، لا يمكن أن يؤدي إلى وقف الأعمال القتالية.

وحسب زيلينسكي فإن موسكو، "ستنتهك لاحقا في المحصلة كل الوعود التي قدمتها".

وفي كلمته عبر الفيديو، ذكّر زيلينسكي بمذكرة بودابست، التي منحت ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد التخلي عن الأسلحة النووية. وأشار إلى أن روسيا تواصل قصف منشآت البنية التحتية في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "لا فائدة ببساطة من التوقيع على شيء ما أو الاتفاق معهم – لأنهم سيقومون لاحقا بانتهاكه حتما، ولن يكون هناك أي سلام. تسليم روسيا أي شيء من عناصر أمن الآخرين يعني اندلاع نزاع جديد".

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وأضاف رئيس أوكرانيا، أن "تحقيق السلام يتطلب تفكيك القدرات القتالية الروسية وتحرير جميع الأراضي الأوكرانية ومحاكمة الذين بدأوا هذا النزاع".

المصدر: mk.ru