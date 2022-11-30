صحيفة: تزايد طلبات زيلينسكي من العم جو صادمة

نشرت صحيفة "American Thinker" الأمريكية مقالا، انتقدت فيه طلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن المبالغ الضخمة التي بات يطلبها زيلينسكي تثير الصدمة.

وقالت كاتبة المقال مونيكا شوالتر: "يبدو أنه من السهل جدا بالنسبة له (زيلينسكي) الحصول على المزيد من الأموال من العم سام، و(الرئيس الأمريكي جو) جو سعيد بذلك".

وأضافت الكاتبة: "لذلك استجمع زيلينسكي الآن، الشجاعة وطالب بـ 55 مليار دولار أخرى من الأب الأمريكي بالإضافة إلى الـ 90 التي تم خصصها الكونغرس لمساعدة لأوكرانيا".

وأشارت إلى أن ثروة زيلينسكي تتجاوز 20 مليون دولار، وأنه ينفق الأموال التي خصصتها واشنطن على البيروقراطيين الذين يتلقون عدة مرات أكثر من الأوكرانيين العاديين.

وقالت إن هذا بات يثير تساؤلات حول سبب عدم التدقيق ومراقبة هذه المبالغ الضخمة.

المصدر: American Thinker