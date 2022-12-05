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بوتين يمدد حظر تداول حصص مستثمري دول العقوبات في الشركات الروسية

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بوتين يمدد حظر تداول حصص مستثمري دول العقوبات في الشركات الروسية
Sputnik
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مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى نهاية 2023 حظر تداول حصص المستثمرين الأجانب من مواطني الدول غير الصديقة في المؤسسات الاستراتيجية الروسية، وغيرها من القطاعات.

وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا وألزمت أو أوصت مستثمريها وشركاتها بإنهاء أعمالهم واستثماراتهم في روسيا بمئات المليارات من الدولارات.

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وردّت الحكومة بجملة إجراءات لحماية مؤسساتها وشركاتها، شملت تجميد، أو إتاحة بيع الأصول الأجنبية لجهات روسية حصرا، مما حافظ على استقرار الاقتصاد الروسي، وحماية مئات الآلاف من العاملين في الشركات والمؤسسات الأجنبية والمختلطة في روسيا.

المصدر: تاس

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