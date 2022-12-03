وسائل إعلام تكشف حقائق صادمة عن تحول البريطانيين إلى طعام الحيوانات

أفادت صحيفة "إندبندنت" أن البريطانيين يأكلون طعام الحيوانات الأليفة ويسخنون الطعام على الشموع، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار في البلاد وانخفاض القوة الشرائية بعد العقوبات ضد روسيا.

تضطر العائلات البريطانية مع ارتفاع الفواتير إلى اتخاذ خيارات صعبة بين التدفئة والطعام، ونتيجة لذلك، فقد "أجبر البعض على اتخاذ إجراءات قصوى". كما ذكرت الصحيفة.

وقال رمارك ستيد رئيس برنامج الغذاء من كارديف: "ما زلت أشعر بالصدمة لأن بعض الأشخاص يتناولون بقايا طعام حيواناتهم الأليفة، بينما يقوم آخرون بتسخين الطعام على الشموع أو على جهاز التدفئة".

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وأكد ستيد أن "هناك قصصا تقشعر لها الأبدان"، وقال: "نعرف هذا من مصادر موثوقة. أخبرنا الناس عن ذلك والدموع تنهمر من أعينهم. لا يجب أن يحدث ذلك".

وتابع: "كارديف بشكل عام مدينة مزدهرة، ولكن هناك مناطق تعاني الحرمان" هنا أيضا.

وأكد أن "الناس يتقاضون رواتب زهيدة ولا يستطيعون اقتناء الضروريات وبسبب التضخم، ترتفع الأسعار، لذلك يتعين على الناس الاقتصاد أو التخلي عن شيء ما. يقولون إنهم يمنحون كل وقتهم لكسب المال".

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيادة في الأسعار في المملكة المتحدة هي الأعلى منذ 40 سنة، بينما بقيت الأجور عند نفس المستوى، ومن المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​القوة الشرائية للبريطانيين في العامين المقبلين بنسبة 6.2٪.

ولفتت إلى "زيادة عدد موظفي قطاع الدولة الذين يتجهون إلى برامج الأغذية لتغطية نفقاتهم. بالإضافة إلى ذلك، زادت الإضرابات بين العاملين في مجال التعليم والخدمة الصحية الوطنية وقطاع السكك الحديدية من أجل زيادة الأجور".

المصدر: نوفوستي