محكمة أمريكية تدين مواطنا أمريكيا بتهمة "تحويل أموال من روسي لمرشح رئاسي"

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن هيئة محلفين في محكمة بمقاطعة كولومبيا، اعتبرت المستشار السياسي جيسي بينتون مذنبا بتقديم مساهمات مالية غير قانونية لمرشح رئاسي في انتخابات عام 2016.

ووفقا لمعطيات التحقيق، تلقى بينتون البالغ من العمر 45 عاما حوالي مئة ألف دولار من شخص روسي مزعوم لتمويل حملة انتخابية، وقام بتحويل 25 ألف دولار من هذا المبلغ إلى المرشح، واحتفظ بالباقي لنفسه، مع إخفاء مصدر الدخل عن الجميع.

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وقالت الوزارة الأمريكية: "أصدرت هيئة محلفين اليوم حكما بإدانة المستشار السياسي المذكور، لدوره في تحويل مساهمات أجنبية غير قانونية من شخص روسي إلى الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2016".

ويؤكد المدعي العام، أن الشخص الروسي الذي بقي اسمه مجهولا، تبرع بهذا المبلغ فقط لكي يحصل على فرصة التقاط صورة مشتركة مع المرشح الرئاسي.

ولم تحدد وثائق المحكمة اسم المرشح الرئاسي المقصود، لكن وفقا لتحليل بعض وسائل الإعلام، هذا المرشح كان دونالد ترامب، الذي ترشح في ذلك الوقت عن الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية وفاز فيها ليصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

المصدر: تاس