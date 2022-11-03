مقتل 7 أشخاص في الكاميرون بهجوم لفرس النهر

لقي 7 أشخاص مصرعهم بهجوم لحيوان فرس النهر في إحدى المناطق بأقصى شمالي الكاميرون.

ونقلت بوابة (Actu Cameroun) الإخبارية عن سكان محليين، أن الحادث وقع على نهر لوغون. عندما كان الضحايا يسافرون على متن زورقين قام فرس النهر بمهاجمتهما وقلبهما في الماء.

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بدورها تشير "جمعية الكاميرون للحفاظ على الحياة البرية" وجود حالات متكررة لهجمات فرس النهر في المنطقة، وخاصة خلال موسم الأمطار، عندما تصبح الحيوانات أكثر عدوانية.

المصدر: نوفوستي