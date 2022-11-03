 
مباشر

مقتل 7 أشخاص في الكاميرون بهجوم لفرس النهر

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص في الكاميرون بهجوم لفرس النهر
Globallookpress Benoit Doppagne
فرس النهر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u3uw

لقي 7 أشخاص مصرعهم بهجوم لحيوان فرس النهر في إحدى المناطق بأقصى شمالي الكاميرون.

ونقلت بوابة (Actu Cameroun) الإخبارية عن سكان محليين، أن الحادث وقع على نهر لوغون. عندما كان الضحايا يسافرون على متن زورقين قام فرس النهر بمهاجمتهما وقلبهما في الماء.

إقرأ المزيد
فيل يهاجم رجلا في سريلانكا ويقتله
فيل يهاجم رجلا في سريلانكا ويقتله

بدورها تشير "جمعية الكاميرون للحفاظ على الحياة البرية" وجود حالات متكررة لهجمات فرس النهر في المنطقة، وخاصة خلال موسم الأمطار، عندما تصبح الحيوانات أكثر عدوانية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا