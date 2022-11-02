بايدن يخاطب "المثليين والسادة!" بدلا من "السيدات والسادة!"
Globallookpress CNPAdMedia
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خاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن جمهور الديمقراطيين قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي بكلمات بدت وكأنها "المثليين والسادة" Gays and gentlemen.
وبدأ الرئيس الأمريكي حديثه بـ "لقد حانت الأوقات الصعبة".
يأتي ذلك على خلفية استطلاعات للرأي تكشف عن تقدم الجمهوريين للسيطرة على مجلسي البرلمان، حيث يتوقع الموقع الأمريكي FiveThirtyEight المتخصص في تحليل استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بمجلس النواب، واحتمال ذلك، وفقا لنموذج احتسب 40 ألف خيار لنتيجة الانتخابات، هو 81%.
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي