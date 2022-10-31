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وسائل إعلام: الولايات المتحدة تنشر قاذفات "بي-52" القادرة على حمل أسلحة نووية في أستراليا

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وسائل إعلام: الولايات المتحدة تنشر قاذفات
AP
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كشفت وسائل إعلام أسترالية أن الولايات المتحدة تستعد لنشر نحو 6 قاذفات من طراز B-52 قادرة على حمل أسلحة نووية في شمال أستراليا.

وأفادت قناة "ABC" التلفزيونية الأسترالية، نقلا عن بيان للقوات الجوية الأمريكية أن "نشر قاذفات جوية أمريكية في أستراليا يبعث برسالة قوية إلى الخصوم حول قدرتنا على استخدام الطائرات الضاربة".

وبحسب المصدر نفسه فإن واشنطن تخطط لبناء منشآت لهذه الطائرات في قاعدة تيندال الجوية بجنوب مدينة داروين الأسترالية.

المصدر: نوفوستي

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