قالت صحيفة "ريبيليون" الإسبانية في مقال إنه بسبب خطأ فادح ارتكبته سلطات كييف، ستضطر أجيال عديدة من الأوكرانيين إلى سداد القروض التي حصلت عليها تلك السلطات من الغرب.

وأوضحت الصحيفة في مقال أن "دول الناتو تزود أوكرانيا بكميات هائلة من الأسلحة وتقدم قروضا بمليارات الدولارات، ويتعين على كييف سدادها في المستقبل مع فوائدها المعتادة التي ستدفعها أجيال من الأوكرانيين".

وأضافت أنه من أجل سداد هذه القروض، ستجد كييف نفسها مضطرة للحصول على قروض جديدة "بشروط أكثر ابتزازا" ما سيؤدي إلى استمرار نمو الدين وتقلص مسؤولية الحكومة الاجتماعية أمام السكان إلى الصفر.

وقالت الصحيفة إنه نتيجة لذلك، فإن كييف في هذه الحالة ستجد نفسها مضطرة إلى منح مؤسساتها الاقتصادية للدائنين الغربيين مجانا.

وخلصت إلى أنه "سيتعين على سلطات كييف أن تفهم يوما ما أن اتباع أوامر واشنطن وبروكسل الموجهة ضد موسكو كان خطأ فادحا".

المصدر: نوفوستي