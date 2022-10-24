فنلندا تعلن تسجيل 4 هزات أرضية بقاع خليج فنلندا بالتزامن مع تسرب الغاز من "السيل الشمالي"

أعلن في فنلندا تسجيل 4 هزات أرضية مجهولة السبب في قاع خليج فنلندا، قرب مدينتي بريمورسك، وفيبورغ الروسيتين، في الفترة بين 20 و21 أكتوبر.

ووفقا لموقع "غازبروم" الإلكتروني، يمر خط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في نفس المنطقة تقريبا، ولكن لم يتم تحديد المسافة بين منطقة الهزات الأرضية، والأنابيب.

يذكر أنه تم تسجيل حدث زلزالي آخر يوم الجمعة في نفس المنطقة تقريبا وفي نفس الفترة الزمنية.

ووفقا لعالم الزلازل في معهد رصد الزلازل بجامعة هلسنكي ياري كورستروما، نقلا عن صحيفة Helsingin Sanomat، فإن الحديث يدور عن انفجارات طفيفة نسبيا، بشدة حوالي 50-100 كيلوغرام من المتفجرات، ورفض التكهن بأسباب الحادث.

المصدر: نوفوستي