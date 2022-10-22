كييف تحذر من "تسونامي" هجرة إلى أوروبا

حذّر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال من موجة هجرة عارمة تأتي على أوروبا من بلاده، إن لم يزود الغرب كييف بأنظمة جديدة للدفاع الجوي تحمي أوكرانيا من القصف الروسي.

وقال شميغال لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ" الألمانية: "في ظل نقص الكهرباء والتدفئة والمياه في أوكرانيا، قد يؤدي ذلك لحدوث تسونامي هجرة جديد"، مجددا مطالبة الغرب بتزويد نظامه بدفاعات جوية جديدة تعوض تلك التي دمرتها الضربات الروسية.

وأشار إلى أن ثمانية ملايين شخص غادروا أوكرانيا منذ فبراير، لكن بعضهم عادوا في وقت لاحق.

وتعهدت السلطات الأمريكية في وقت سابق بنقل أول دفعة من أنظمة "ناسامز" المضادة للطائرات إلى أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، فيما سبق وحصلت كييف على رادارات ودفاعات جوية غربية وروسية زودتها بها بلدان الناتو.

المصدر: RT