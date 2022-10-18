طهران تحصي عدد البلدان التي طلبت شراء طائرات إيران المسيرة

أعلن اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران.

أعلن اللواء يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران.

وقال اللواء صفوي في كلمة ألقاها أمام مؤتمر "العلم والتكنولوجيا" في طهران إن "أمريكا والكيان الصهيوني عاجزان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن "إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية، باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية".

وكشفت أن "22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران"، لافتا إلى "أهمية العلوم والتكنولوجيا في الحقل الدفاعي والإنجازات الدفاعية التي حققتها القوات المسلحة الإيرانية أثناء عدوان النظام العراقي السابق على إيران في عقد الثمانينات من القرن الماضي".

وأضاف: "هذه الانجازات والانتصارات لم تكن لتتحقق لولا استخدام العلم والتكنولوجيا".

المصدر: "العالم"