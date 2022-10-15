الرئيس الأمريكي يعطي دروسا في العلاقات للمراهقات! (فيديو)

نصح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فتاة صغيرة بعدم إقامة علاقة جدية مع الرجال قبل بلوغ سن الـ30 عاما.

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وأظهر فيديو متداول لبايدن أثناء تواجده في كلية إيرفين فالي بكاليفورنيا، أمس الجمعة، وهو يمسك الفتاة من كتفها ويهمس في أذنها أثناء التقاط صورة له معها وأصدقائها.

وقام الرئيس الأمريكي بزيارة الكلية للترويج إلى جهود إدارته لخفض التضخم وخفض الأسعار. ولكن مع انتهاء الزيارة، توقف للحديث مع بعض الأشخاص الذين تجمعوا لسماع ملاحظاته.

وإضافة لشرحه كيفية كبح جماح التضخم وخفض سعر الأدوية، قام الرئيس الأمريكي أيضا بتقديم نصائح للمراهقات في اللقاءات مع الرجال.

حيث قال: "الآن، شيء مهم للغاية أخبرت به بناتي وحفيداتي، لا يوجد رجال جادون حتى سن الثلاثين!".

President Joe Biden grabs a young girl by the shoulder and tells her “no serious guys till your 30” as she looks back appearing uncomfortable, secret service appears to try to stop me from filming it after Biden spoke @ Irvine Valley Community College | @TPUSA@FrontlinesShowpic.twitter.com/BemRybWdBI — Kalen D’Almeida (@fromkalen) October 15, 2022

وبدت الفتاة الصغيرة التي تكلم إليها بايدن غير مرتاحة، حيث ضحكت بعصبية وهي تستدير لتنظر إليه وهو واصل وضع يديه على كتفها. وأجابته: "سوف أبقي ذلك في بالي!".

وفي شهر مارس الماضي، أخذ بايدن على عاتقه أيضا تقديم نفس مثل هذه النصائح لمجموعة من تلميذات الصف الثالث في الثامنة من العمر، قائلا: "الشيء الوحيد الذي أريد أن تتذكره الفتيات، لا يوجد رجال جادون قبل سن الثلاثين".

المصدر: ديلي ميل