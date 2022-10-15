"التالي وجبته مجانية".. بايدن يحصل على 50٪ خصم في أشهر محلات وجبات الدجاج بكاليفورنيا (فيديو)

توقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، عند مطعم "Tacos 1986"، وهو مطعم مكسيكي شهير في جنوب كاليفورنيا، لشراء وجبة دجاج "كويساديلا".

وعند طلب بايدن البالغ من العمر 79 عاما الفاتورة، عرض عليه أمين الصندوق في المطعم خصما بنسبة 50٪ على "الخدمة العامة".

وبعد الخصم، بلغ إجمالي فاتورة بايدن 16.45 دولار، لكن بايدن دفع 60 دولارا بدلا من ذلك.

If you got the next quesadilla, let me know. pic.twitter.com/gLJGs98jME — President Biden (@POTUS) October 14, 2022

وأصر بايدن على أن الشخص التالي الذي يأتي للمطعم سيحصل على وجبته مجانا. وقبل مغادرته، سأل أحدهم بايدن عما حصل عليه، فأجاب "دجاج كويساديلا".

ونشر بايدن فيديو محادثته مع العامل على صفحته في موقع "تويتر"، وعلق: "أعلمني إذا كنت الشخص التالي الذي حصلت على وجبة الدجاج المجانية"، وتفاعل مغردون مع المقطع الذي انتشر على نطاق واسع.

The best thing I’ve seen on Instagram all week is @JoeBiden with donut in hand buying more donuts from Jose at the back of his car #JoeBiden2020pic.twitter.com/tJxenDIg9S — Maria Theresa (@MallaPip) February 22, 2020

المصدر: RT