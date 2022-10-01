أنابيب "السيل الشمالي" عند تعرضها للحادث كانت تحمل غازا يكفي استهلاك الدنمارك لـ3 أشهر

كشف المتحدث باسم شركة "غازبروم"، سيرغي كوبريانوف، أن 800 مليون متر مكعب من الغاز كانت في أنابيب السيل الشمالي-1 والسيل الشمالي-2 أثناء تعرضهما للتخريب.

وقال المتحدث باسم الشركة في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إنه "حسب التقديرات، كان هناك نحو 800 مليون متر مكعب من الغاز في الخطوط الثلاثة لأنابيب الغاز وقت الحادث"، مشيرا إلى أن "هذا ما يمثل استهلاك الدنمارك لثلاثة أشهر من الغاز".

وأضاف أنه في الوقت الذي تعرضت فيه الأنابيب للضرر لم تكن تنقل الغاز "لأسباب مختلفة" ، لكن كلاهما كانا جاهزين للتشغيل.

وأوضح كوبريانوف، أن شركة "غازبروم" شرعت في البحث عن حلول ممكنة لاستعادة القدرة التشغيلية لأنابيب السيل الشمالي، ولكن ليس من الممكن حتى الآن تقدير الإطار الزمني، مضيفا: "يمكننا بالتأكيد أن نقول إن هذه مهمة فنية صعبة للغاية".

وقال إن الأضرار التي لحقت بالسيل الشمالي-1 والسيل الشمالي-2 في نفس اليوم غير مسبوقة على الإطلاق.

المصدر: تاس