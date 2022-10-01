 
مباشر

يتضمن 12.4 مليار مساعدات لأوكرانيا.. بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة

أخبار العالم

يتضمن 12.4 مليار مساعدات لأوكرانيا.. بايدن يوقع مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twei

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لقبول انضمام أوكرانيا إلى
البيت الأبيض: الوقت ليس مناسبا لقبول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن وقع القانون يوم الجمعة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي الإجراء في وقت سابق اليوم.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما يضمن تقديم 12.4 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

وحظيت المبادرة بدعم أكثر من 60 مشرعا، ما ضمن الموافقة عليها.

في وقت سابق، أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة ستزود كييف بحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار، بما في ذلك 18 راجمة صواريخ من طراز "هيمارس".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا